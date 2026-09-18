Cardenal Chomali aborda crisis de natalidad y habla a jóvenes: “Formen una familia, asuman responsabilidades, hagan realidad sus sueños”

“Jóvenes, a ustedes les digo: formen una familia”.

Con esas palabras, el cardenal Fernando Chomali abordó en el Te Deum Ecuménico la crisis de natalidad que existe actualmente y que se proyecta en el país y a nivel global.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2025 en Chile nacieron 146.446 personas, un 46,9% menos que en 1993. Asimismo, la tasa global de fecundidad cayó bajo un hijo por mujer, con 0,99 nacidos vivos promedio por mujer.

En medio de la actividad religiosa, Chomali expresó: “Debemos preguntarnos también por las condiciones que ofrecemos a quienes desean formar una familia”.

En esa línea, apuntó a que “la dificultad de acceder a una vivienda, la inestabilidad laboral, las jornadas poco compatibles con la vida familiar, la incertidumbre económica y una cultura que con frecuencia presenta a los hijos como una carga, terminan influyendo sobre decisiones profundamente humanas”.

En ese sentido, el cardenal dijo que la pregunta no solo puede ser cuántos niños nacerán, sino “qué tipo de país estamos construyendo para que la maternidad, la paternidad y la vida familiar puedan desarrollarse con esperanza”.

“El dilema ‘familia o trabajo’ no debiese existir. El dilema ‘hijos o trabajo’ no debiese existir. Vamos como país por familia, hijos y trabajo. Ello implica un esfuerzo conjunto del Estado y el empresariado de largo alcance que vaya más allá de lo meramente económico”.

Así, interpeló directamente a los jóvenes, pero también a los gobernantes, empresarios, colegios y universidades.

“Jóvenes, a ustedes les digo: formen una familia, asuman responsabilidades, hagan realidad sus sueños, que la desesperanza no sea el motor de sus vidas, sino la confianza en ustedes mismos y en Dios, que nunca los abandonará. Gobernantes, empresarios, a ustedes les digo: La mejor política pública es entregar las condiciones necesarias para lograr un empleo formal. Colegios y universidades, a ustedes les digo: eduquen para servir a los demás, para cumplir los sueños, para sacar a los alumnos los dones, los carismas y destrezas que Dios les ha regalado. Como decía Francisco, citando a San Carlo Acutis: jóvenes, sean originales y no fotocopias”, cerró Chomali.