Nuevo golpe a la candidatura de Bachelet: Obtiene solo un voto a favor y 11 en contra en nueva votación informal por la Secretaría General de la ONU

La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sufrió una nueva caída en el respaldo del Consejo de Seguridad.

En la tercera votación informal del organismo, la exmandataria obtuvo un voto a favor, 11 en contra y tres abstenciones.

Según consignó La Tercera, el resultado dejó a Bachelet entre las candidaturas con mayor rechazo de los ocho nombres en competencia. En el sondeo anterior, realizado el 21 de agosto, había conseguido dos respaldos, seis votos en contra y siete abstenciones.

La nueva medición tampoco permitió que surgiera un nombre de consenso. Rebeca Grynspan encabezó la votación con nueve apoyos, cinco votos en contra y una abstención, mientras Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo ocho respaldos.

Para avanzar hacia la Asamblea General, una candidatura necesita al menos nueve votos en el Consejo de Seguridad y evitar el veto de cualquiera de sus cinco miembros permanentes.

El resultado se conoce mientras Bachelet prepara un viaje a Nueva York para sostener una agenda vinculada a su candidatura, luego de que Brasil y México acordaran esperar esta nueva votación antes de evaluar los próximos pasos de la postulación.