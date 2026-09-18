Biministro Alvarado valora mensaje de cardenal Chomali contra la corrupción: “Como Estado tenemos el deber y obligación de combatirla”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó la homilía del cardenal Fernando Chomali en el Te Deum Ecuménico por Fiestas Patrias.

En su discurso, la autoridad religiosa abordó distintos temas, desde la crisis de natalidad, la seguridad, la necesidad de acuerdos en la política y también el combate a la corrupción.

Sobre esto último, Alvarado afirmó que “es un mensaje bastante profundo. Yo creo que no hay nada que moleste más a la sociedad que, precisamente, los actos de corrupción. Y como Estado, como Gobierno, tenemos el deber y tenemos la obligación de combatirlos frontalmente”.

Consultado sobre los desafíos del Ejecutivo en materia de seguridad, respondió que se trata de una “preocupación de todos los chilenos” y que se sigue avanzando en ello.

Respecto a la agenda de seguridad, aseguró que “cuenta con apoyos transversales. Hemos visto cómo proyectos de ley se han ido despachando, otros traspasando su trámite legislativo” en el Congreso.

“Pero siempre con una base de apoyo más amplia al oficialismo. Y esa es la manera de trabajar, esa es la manera de lograr los objetivos. Y no tengo ninguna duda de que ese esfuerzo legislativo y ese esfuerzo operativo liderado por el ministro (de Seguridad) Arrau comienza a dar frutos y comienza a dar resultados”, acotó Alvarado.

Respecto a si la seguridad continúa siendo una prioridad para el Gobierno, respondió que sí y que también lo es para la ciudadanía.

“El Gobierno se encarga de responder a las necesidades que tienen los chilenos. Y, en ese sentido, brindarle mayor protección, darle mayor seguridad, darle oportunidades laborales, que tengan oportunidades de un empleo, es una labor y una preocupación permanente del Gobierno”, aseveró.

Y concluyó: “El Gobierno se va haciendo cargo de las realidades que tiene y estamos todos los ministros, por mandato del Presidente de la República, preocupados por generar un plan de generación de empleos en mediano plazo que permita adelantar obras públicas, obras de infraestructura, que le den a la chilena y a los chilenos oportunidades de trabajo”.