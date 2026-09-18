Carabineros detuvo a 52 personas a nivel nacional durante el inicio de Fiestas Patrias

Carabineros informó que 52 personas fueron detenidas a nivel nacional durante las primeras horas de las celebraciones de Fiestas Patrias, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

El balance fue entregado durante la mañana de este viernes por el general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, y comprende el período entre las 18:00 y las 23:59 horas de este jueves.

Según detalló la autoridad, 154.466 vehículos salieron de la Región Metropolitana, de los cuales 16.468 fueron fiscalizados por personal policial.

En total, Carabineros practicó 4.765 exámenes, correspondientes a 4.653 alcotest y 112 narcotest. Los controles dejaron 32 detenidos por conducir con alcohol y 17 por consumo de drogas.

Durante el mismo período se registraron 13 siniestros de tránsito y tres personas fallecidas a nivel nacional.