Temblor magnitud 4,8 remece a la zona central del país durante la tarde de este 18 de septiembre

Durante el mediodía de este 18 de septiembre, se percibió un temblor de mediana magnitud en la zona central de Chile.
Según datos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo se percibió a las 13:52 horas y tuvo una magnitud de 4,8.
Además, se consignó que tuvo una profundidad de 97 kilómetros y se localizó 4 kilómetros al noroeste de Farellones.
Hora Local: 2026/09/18 13:52:07, mag: 4.7, Lat: -33.33, Lon: -70.35, Prof: 97.62, Loc : 4.24 km al NO de Farellones
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 18, 2026
Por su parte, desde Senapred indicaron que el organismo “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED”.
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