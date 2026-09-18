Te Deum: Chomali llama a la clase política a “salir al encuentro” y a tener “disposición a poner a Chile por encima de nuestras divergencias”

El cardenal Fernando Chomali entregó un discurso en el Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana, en el marco de las Fiestas Patrias.

En su alocución, la autoridad religiosa abordó distintas temáticas de la contingencia, desde el combate a la corrupción, la probidad en las autoridades, la natalidad, la necesidad de políticas públicas en pos de la seguridad, el combate a la violencia y también al acuerdo en la política.

Sobre esto último, afirmó que la democracia “supone legítimas diferencias” y que no todos estamos condicionados a pensar de la misma manera.

“No estamos llamados a pensar todos de la misma manera, pero sí a aprender a compartir, escuchar y respetarnos en medio de esas diferencias”, dijo.

En esa línea, Chomali sostuvo que “Chile necesita una clase política capaz de situarse por sobre la confrontación permanente y que ejerza su labor a través de convicciones claras por sobre intereses personales. Una clase política coherente, con disposición al diálogo y con la humildad suficiente para reconocer que nadie posee por sí solo todas las respuestas que el país necesita. Salir al encuentro de mi adversario (no de mi enemigo) político significa comprender que el bienestar de todos está por sobre el interés de un solo sector”.

Y continuó: “El Papa Francisco nos invitaba en Fratelli Tutti a ‘rehabilitar la política’, recordándonos que ‘es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común’. Esa vocación exige altura de miras, capacidad de escucha y la disposición a poner a Chile por encima de nuestras divergencias. ¡Qué lejos estamos cada vez que vemos episodios de violencia, de maltrato, de descomposición del lenguaje, de episodios de corrupción y de poco decoro entre quienes tienen altas responsabilidades políticas!”.

Cardenal Chomali en Te Deum: “Disminuir la violencia no solo requiere aplicar leyes”

En su discurso, el cardenal también abordó lo que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la seguridad.

“Vivimos tiempos en que la violencia y la inseguridad han penetrado espacios que hasta hace poco parecían protegidos. Muchos viven encerrados, con temor, en medio de lazos sociales debilitados, mucho desánimo y bajas expectativas frente al futuro, con sentimientos de desamparo y angustia. Todo esto golpea los proyectos de vida de miles de habitantes, cansados de ver cómo su autonomía se reduce”, dijo.

Y añadió que ese “no es el proyecto que anida en el corazón de tantos chilenos y migrantes de bien que tienen vidas ejemplares en la familia, el vecindario y el trabajo. Y son los más. Y es que la violencia es injusta, temeraria y cruel; provoca división y caos porque desprecia el valor de la vida y nuestro ordenamiento institucional. La violencia debilita la democracia y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico, social y económico del país”.

En ese sentido, planteó que “disminuir la violencia no solo requiere aplicar leyes”, sino que también es “dar a conocer los testimonios de resiliencia y valentía de quienes han ido contracorriente para enfrentarla. Por eso quiero resaltar el sacrificio de tantos profesionales —uniformados y civiles, chilenos y migrantes, de izquierda y de derecha— y de tantos ciudadanos que la enfrentan día a día para que la violencia se aleje de nuestras plazas, escuelas y hogares”.

Enfrentar la violencia “requiere instituciones firmes, autoridades responsables y una respuesta decidida frente al delito, pero también construir la cultura del respeto. El tiempo apremia: pido, con máxima urgencia, que instauremos estrategias con decisión y coraje para prevenir la violencia, y no solo para curar sus heridas. Ello no se podrá llevar a cabo si no se dedican los mejores esfuerzos para fortalecer la familia y la educación pública, y fomentar estrategias audaces para que a nadie le falte un trabajo digno y adecuadamente remunerado”, cerró Chomali.