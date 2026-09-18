Zidane sorprende con su primera nómina en Francia: Mbappé como capitán, Konaté, Koundé y Camavinga

(EFE) – El legendario Zinedine Zidane dio este viernes su primera lista como seleccionador de Francia para los partidos de Liga de las Naciones, el primero de ellos ante Turquía el 25 de septiembre, en la que recupera al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga junto a los fijos Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, también del equipo blanco, y a Jules Koundé, del Barcelona.

‘Zizou’, quien suple a Didier Deschamps (2012-2026) y fue entrenador del Real Madrid en dos períodos (el que fue entre 2016 y 2018, culminado con tres Ligas de Campeones consecutivas), incluyó además a cinco debutantes: el delantero Estéban Lepaul (Rennes), el medio Lucas da Cunha (Como), el meta Guillaume Restes (Toulouse) y los defensas Jérémy Jacquet (Liverpool) y Andy Diouf (Inter de Milán).

Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, se medirá también a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa) y recibirá a Italia el 2 de octubre.

En su lista, el antiguo entrenador del Real Madrid no convocó al jugador del Real Madrid Aurélien Tchouaméni porque prefirió que esté al 100 % en su club, tras haber jugado solo un partido como titular este comienzo de temporada por problemas físicos.

También confirmó que Mbappé seguirá como capitán de la selección de Francia.

Precisamente, muchas de las cuestiones giraron en torno a la estrella del Real Madrid. Zidane evitó responder las que tenían connotación política, como la polémica con la camiseta de Ceuta, pero sí entró en otras.

En el momento más curioso de la rueda de prensa, ‘Zizou’ permitió que le hiciesen una pregunta en español sobre la supuesta poca implicación defensiva de Mbappé y el propio técnico la tradujo para el resto de informadores.

“Es un falso debate (el de la poca implicación defensiva); voy a gestionar (a Mbappé) como a los otros jugadores“, expuso. Zidane además juzgó que el delantero madridista es “capaz de jugar en las tres posiciones” del frente de ataque, aunque reconoció que le gusta “mucho” cuando actúa por la izquierda.

Zidane descarta regreso de Benzema

Asimismo, ‘Zizou’ confirmó que tanto N’Golo Kanté (35 años, Fenerbahçe turco) como Karim Benzema (38 años y actualmente sin club), a los que dejó palabras de agradecimiento, no volverán a la selección porque busca “jugadores más jóvenes”.

“Con Karim, pasé unos años extraordinarios en Madrid. Pero es un poco como N’Golo; admiro lo que ha hecho, su carrera, pero hoy necesito ver a jugadores más jóvenes. Pero eso no le quita nada a su carrera internacional”.

Por último, el legendario futbolista se mostró evasivo sobre quién debe ser el ganador del Balón de Oro.

Lista de seleccionados por Zidane

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Guillaume Restes (Toulouse/FRA) y Robin Risser (Lens/FRA).

Defensas: Jules Koundé (Barcelona/ESP), Andy Diouf (Inter Milan/ITA), Jérémy Jacquet (Liverpool/ING), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Adrien Truffert (Bournemouth/ING), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE) y Maxence Lacroix (Chelsea/ING).

Centrocampistas: Manu Koné (Roma/ITA), Lucas Da Cunha (Como/ITA) , Adrien Rabiot (Milan/ITA), Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA) y Rayan Cherki (Manchester City/ING).

Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Bradley Barcola (Liverpool/ING) y Estéban Lepaul (Rennes/ESP).