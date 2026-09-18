António Guterres pide a Trump expedir visados a Autoridad Palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU

(EFE) – El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes al Gobierno de Donald Trump que expida los visados a los representantes de la delegación palestina para que puedan acudir la próxima semana a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El secretario general insta al país anfitrión a garantizar que se concedan visados a todas las delegaciones, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Acuerdo relativo a la Sede”, expresó este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, tras ser preguntado por el veto a los permisos de viaje para la delegación palestina.

Según avanzó el vocero, Naciones Unidas seguirá trabajando sobre este asunto con Estados Unidos antes de la cita, que reunirá entre el martes 22 y el lunes 28 a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, así como otros funcionarios, en Nueva York.

El Departamento de Estado de EE. UU. extendió sus sanciones y negó el permiso de viaje del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y los funcionarios de su Gobierno para participar en el debate general de la Asamblea General.

En un comunicado, el Departamento acusó tanto a la Autoridad Palestina como a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de una “falta de reforma” y de “internacionalizar el conflicto israelí-palestino” mediante denuncias a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Dujarric aseguró que Guterres “lamenta profundamente” el anuncio de EE. UU. y se mostró “preocupado por el impacto” de la decisión.

A juicio del portavoz, esto podría mermar la capacidad del Estado de Palestina para participar en los trabajos y las reuniones que tengan lugar en la ONU.

“La participación plena de todas las delegaciones en las labores de la organización es esencial para su correcto funcionamiento”, añadió.

La Asamblea General aprobó ayer una resolución, por mayoría de 153 países, para permitir a Abás participar a través de videoconferencia, como ya hizo el año pasado tras ser también vetado.

Estados Unidos, Israel y Paraguay se opusieron, y Colombia, Honduras, Panamá y Perú se abstuvieron.

El año pasado, varios países anunciaron el reconocimiento oficial del Estado palestino durante la Asamblea General, y una mayoría aprobó la Declaración de Nueva York para impulsar la solución de los dos Estados al conflicto entre Israel y Palestina.