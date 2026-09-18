Volcán Nevados de Chillán registra pulso eruptivo con columna de piroclastos de 380 metros

El complejo volcánico Nevados de Chillán registró durante la tarde de este viernes un pulso eruptivo que generó una columna con alto contenido de piroclastos, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

De acuerdo con el organismo, el episodio comenzó a las 14:10 horas y la columna alcanzó una altura de 380 metros sobre el cráter, con dispersión del material hacia el sur.

Sernageomin señaló además que el cráter continuaba con emisión de piroclastos tras el evento, mientras se mantiene el monitoreo de la actividad volcánica.

Pese al pulso eruptivo, el complejo volcánico mantiene la Alerta Técnica Amarilla, nivel que ya se encontraba vigente antes del episodio de este viernes.

La Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin mantiene vigilancia en tiempo real de los volcanes priorizados del país y utiliza cuatro niveles de alerta técnica: verde, amarilla, naranja y roja.