Dióscoro Rojas y cómo quiere ser recordado: “Como una persona digna, y fiestera”

En un nuevo capítulo de CNN Íntimo, Dióscoro Rojas, conocido como el “Gran Guaripola” dentro de la jerarquía guachaca, repasó distintos momentos de su vida, desde su infancia en Lontué hasta su llegada a Santiago y su vínculo con las tradiciones y la cultura popular chilena.

Rojas recordó que creció en una familia numerosa, donde la música y las celebraciones eran parte de la vida cotidiana. “Yo pienso (que me gusta tanto el 18) porque soy de una familia de 11 hermanos, todos buenos para cantar, todos tocan guitarra. Teníamos cuatro guitarras en la casa”, relató.

En ese contexto, las Fiestas Patrias ocupaban un lugar especial. Consultado por su gusto por el 18 de septiembre, respondió: “No sé, me encanta“, dijo, afirmando que “yo nací dentro del festejo (…). Yo creo que es por eso que me gusta tanto el 18, porque era tan de familia. Mi mamá también tocaba, bailaba, y mis hermanos también”.

Durante la conversación, también abordó su relación con la política y su forma de vincularse con personas que piensan distinto. “Para mí, una cosa es la política, otra cosa es la amistad”, afirmó.

Al hablar sobre su vida, Rojas puso el foco en su familia y en los vínculos que ha construido a lo largo de los años. “Yo he sido feliz con mi vida, porque he tenido una familia que me hizo feliz y mis amigos también, que no piensan en la plata, que piensan en la amistad”, señaló.

Finalmente, al referirse a cómo quisiera ser recordado, destacó su vínculo con Chile y con la celebración. “El sueño de uno es ser digno, haber sido digno de haber vivido en este país, ser digno de pertenecer a una patria como Chile y a un pueblo como Chile. Eso quiero ser yo, digno, que me recuerden como una persona digna, y fiestero, porque eso, la fiesta entre todos, es lo que me gusta a mí”.

Mira la entrevista completa