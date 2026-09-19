Ed Sheeran retoma su gira en Filadelfia posiblemente solo, tras la renuncia de todos sus teloneros

(CNN) – Ed Sheeran retomará su gira el sábado, posiblemente en solitario, después de que todos sus actos de apertura se retiraran en solidaridad con Macklemore, excluido del tour tras realizar comentarios propalestinos sobre el escenario.

Aún resta ver cómo el músico abordará la presentación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante la ausencia de sus teloneros y de la banda que lo acompañaba. Si bien Sheeran interpreta gran parte de los conciertos de su Loop Tour por su cuenta, en cada parada lo acompañaba en varios temas la banda de folk irlandés Beoga. Macklemore, su telonero original en Estados Unidos, fue reemplazado por el grupo danés Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe, quienes también desistieron.

Una semana convulsa para el Loop Tour

Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, iba a acompañarlo en Sudamérica más adelante este año, pero se bajó a comienzos de esta semana. Sheeran no se refirió públicamente al tema desde que perdió el apoyo de los artistas. Hasta el viernes todavía quedaban entradas disponibles para el show del sábado y su sitio web no listaba actos de reemplazo.

El episodio comenzó con la exclusión de Macklemore luego de que exclamara “Palestina libre” durante un concierto del 5 de septiembre en Nueva Jersey. Sheeran afirmó que la decisión no fue suya y que llegó a instancias del dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, cuya empresa controla un estadio donde el tour tenía programada una fecha el viernes.

Donaciones cruzadas y cifras de la gira

El miércoles, Macklemore anunció la donación de $1 millón de dólares para labores de ayuda a Palestina y llamó a Kraft a igualar el aporte. Un portavoz del empresario indicó que tanto el multimillonario como Sheeran acordaron donar $2 millones de dólares cada uno, sin precisar el destino de los fondos. Los representantes del cantante no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Según Pollstar, en mayo el Loop Tour era la gira más taquillera del mundo, con una recaudación promedio superior a $7 millones de dólares por ciudad. Hasta fines de 2025, Sheeran figuraba como el tercer artista en vivo con mayores ingresos desde 2021.

En su declaración del martes, el ganador del Grammy sostuvo que no entrará en la discusión sobre la guerra en Gaza y aseguró que conversó “largamente con los recintos toda la semana para tender un puente”.