Cocinero de 23 años muere apuñalado en una fonda de Rengo y la PDI busca al presunto autor

El cocinero de una fonda, de 23 años, murió tras ser apuñalado en la comuna de Rengo, región de O’Higgins. Según los primeros antecedentes, el autor del delito sería un ciudadano venezolano que residiría en Chile de forma irregular.

El relato de la investigación

Según reportó Radio Bíobio, el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Juan Reyes, explicó que el joven comenzó a ingerir alcohol junto a un hombre de nacionalidad venezolana una vez finalizada su jornada laboral el viernes. En ese contexto, y por causas que aún investiga la policía, el sujeto habría atacado a la víctima con un arma blanca, causándole una lesión en el tórax.

Diligencias en curso

El trabajador fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital de Rengo, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística llegaron al sitio del suceso para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias del homicidio.

La PDI también trabaja para identificar y ubicar al presunto responsable.