Tragedia en Fiestas Patrias: Mujer fallece por atragantamiento con un trozo de carne en la región de Ñuble

Durante este sábado se reportó el fallecimiento de una mujer en Quirihue, comuna ubicada en la Región de Ñuble, producto de una asfixia por obstrucción de la vía respiratoria provocada por la ingesta de alimentos.

La información preliminar sobre el deceso de la víctima indica que el hecho ocurrió cuando la mujer almorzaba, momento en que se habría atragantado con un trozo de carne, lo que derivó en el bloqueo completo de sus vías respiratorias, según consignó Radio Bío Bío.

Pese a que se intentaron realizar maniobras de auxilio para reanimarla, la mujer falleció en el lugar.

La repentina tragedia causó conmoción en el círculo cercano de la víctima y enlutó a familiares y vecinos. Por el momento, la principal hipótesis de las autoridades apunta a una asfixia accidental por ingesta de alimentos, lo que deberá ser ratificado por las diligencias policiales y forenses correspondientes.

Con ello se sumaría una nueva muerte al total de 13 personas fallecidas durante estas Fiestas Patrias, de acuerdo con el segundo balance de Carabineros de Chile.