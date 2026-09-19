Restablecen conectividad aérea entre el continente y el archipiélago Juan Fernández tras suspensión temporal de la ruta

El Ministerio de Transportes informó el restablecimiento del servicio de transporte aéreo subsidiado entre el territorio continental y el archipiélago Juan Fernández, luego de una suspensión temporal que afectó la ruta recientemente.

El último vuelo fue el 7 de septiembre y la suspensión ocurrió por la “indisponibilidad por razones técnicas del avión asignado normalmente“, explicaron las autoridades y añadieron que la nave de reemplazo aún está en “proceso de certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), trámite indispensable para su funcionamiento”.

Debido a ello, la Subsecretaría de Transportes y la Seremi de Transportes de Valparaíso gestionaron una solución transitoria para restablecer la conectividad del archipiélago.

En esa línea, y en una primera etapa, la alternativa incluye “la realización de cuatro viajes entre el continente y el archipiélago, ampliables hasta 12 durante un mes, según las necesidades de la comunidad”.

El primer vuelo fue ayer viernes 18 de septiembre, en el cual fueron trasladados 11 pasajeros hacia la isla y 7 hacia el continente. Para esta jornada estaba previsto un segundo vuelo.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, señaló que se evaluaron “distintas alternativas para que los habitantes de Juan Fernández no quedaran sin esta conexión aérea. Esta solución transitoria nos permite garantizar sus desplazamientos mientras se completa el proceso de certificación de la aeronave que retomará el servicio regular”.