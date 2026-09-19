Trump anuncia la creación de una “Fuerza de IA” y un “zar” para vigilar las malas prácticas del sector

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender el uso de la inteligencia artificial y anunció este sábado la creación de una “Fuerza de IA”, junto con el próximo nombramiento de un “zar” en la materia para evitar “las malas prácticas”.

“No me quedaré de brazos cruzados”

A través de Truth Social, plataforma donde suele realizar sus anuncios, el mandatario sostuvo que los temores en torno a esta tecnología corresponden a otro “engaño”. En su mensaje enumeró episodios que atribuyó a “los demócratas de la izquierda radical”, entre ellos “RUSIA, RUSIA, RUSIA”, el calentamiento global y el juicio político, para incluir en esa lista “la aniquilación, o destrucción, de la IA”.

Trump señaló que primero ocurrieron los ataques contra los centros de datos, “hasta que la gente se dio cuenta de lo ricos y prestigiosos que eran para las comunidades en las que se construyeron”. Luego, afirmó, el foco se trasladó directamente a la inteligencia artificial, de forma similar al cambio del término “calentamiento global” por “cambio climático”.

Rechazo a frenar el desarrollo y una encuesta por el nombre

El presidente se refirió al llamado de líderes tecnológicos, encabezados por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para moderar el ritmo de mejora de los modelos, postura con la que manifestó su desacuerdo. “La apoyaremos y la vigilaremos mientras crece”, indicó, aunque advirtió que estarán atentos a las malas prácticas mediante el sistema de justicia penal y civil existente.

Trump aseguró que la IA será “la próxima revolución industrial”, con un impacto mayor que el de internet y que podría alcanzar “posiblemente hasta el 25% del PIB” estadounidense. “Lideramos a China y al resto del mundo, ¡y pretendo que siga siendo así!”, afirmó.

El mandatario también lanzó una encuesta para renombrar la tecnología con tres alternativas: Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema o Inteligencia Suprema.