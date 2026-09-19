“Su boicot a la presidenta pasará a la historia de la infamia”: Las duras críticas de la oposición al Gobierno tras salida de Bachelet de la carrera a la ONU

Tras los resultados del sondeo preliminar de las candidaturas a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Michelle Bachelet anunció este sábado que declinó su postulación para dirigir el organismo internacional.

A través de redes sociales, la exmandataria confirmó su salida de la carrera para dirigir la ONU, luego del revés que sufrió su candidatura tras recibir en la última votación informal un voto a favor, 11 en contra y tres abstenciones.

Tras el anuncio de la exmandataria, las reacciones desde la oposición, que en el último tiempo había criticado la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el respaldo a su candidatura, fueron inmediatas.

Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro apuntó contra la administración vigente a través de X, al señalar que evidentemente “faltó una política exterior a la altura”.

“Michelle Bachelet dio un paso al costado con dignidad. Pero queda una pregunta política que no se puede eludir: ¿Qué habría ocurrido si Chile hubiese respaldado desde el comienzo, con toda la fuerza del Estado, una candidatura de esta envergadura?”, cuestionó.

“Su trayectoria internacional está fuera de discusión. Lo que faltó fue una política exterior a la altura“, añadió.

Michelle Bachelet dio un paso al costado con dignidad. Pero queda una pregunta política que no se puede eludir: ¿qué habría ocurrido si Chile hubiese respaldado desde el comienzo, con toda la fuerza del Estado, una candidatura de esta envergadura?

Su trayectoria internacional… — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) September 19, 2026

Por su parte, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, endureció el tono contra el Ejecutivo al referirse a las recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en las que afirmó que desde el Gobierno “veían poca probabilidad de éxito” para la candidatura de Bachelet.

“Con esta declaración se delata como una persona incapaz de un gesto de nobleza ante una expresidenta de la República de Chile. Su boicot a la presidenta Bachelet va a pasar a la historia de la infamia en política exterior“, aseguró.

Con esta declaración se delata como una persona incapaz de un gesto de nobleza ante una expresidenta de la República de Chile. Su boicot a la presidenta Bachelet va a pasar a la historia de la infamia en política exterior. https://t.co/IO1Vm0TOJi — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) September 19, 2026

En tanto, en redes sociales, la exsecretaria de Estado manifestó su apoyo a la expresidenta: “Gracias, presidenta. Diría que el mundo se lo pierde, pero Chile es parte del mundo”.

“Nuestro océano nos conecta con todos, nuestra geografía nos hace vulnerables a la crisis climática, nuestra economía es abierta y nuestra democracia recuerda lo que es necesitar el apoyo del sistema internacional de derechos humanos. Cosa que, lamentablemente, quienes nos gobiernan no entienden“, argumentó.

Quien también se sumó a las críticas contra el Gobierno fue el senador del Partido Liberal de Chile (PL), Vlado Mirosevic, a través de redes sociales.

“Michelle Bachelet es un liderazgo luminoso para el mundo y pudo haber sido una gran secretaria general para la ONU en este momento histórico, pero contó con piedras en el camino“, puntualizó en X.

“Una grande, el veto de Trump. Y una pequeña, muy pequeña, el rechazo de Kast. En cualquier caso, debe ser un honor para ella recibir tales vetos”, sostuvo.

Michelle Bachelet es un liderazgo luminoso para el mundo y pudo haber sido una gran Secretaria General para la ONU en este momento histórico, pero contó con piedras en el camino. Una grande, el veto de Trump.

Y una pequeña, muy pequeña, el rechazo de Kast. En cualquier caso,… — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) September 19, 2026

Otra exministra que expresó su apoyo a Bachelet fue la extitular de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric, Antonia Urrejola (PS), quien manifestó su admiración por la expresidenta.

Por último, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, comentó en la publicación de la exmandataria: “Gracias. Su trayectoria y ejemplo nos dejan, una vez más, una profunda enseñanza: que las causas que verdaderamente importan exigen trabajo constante, valentía, decisión y sabiduría”.

“Pero, sobre todo, nos enseña que el ejercicio del liderazgo debe estar siempre al servicio de algo más grande que nosotros mismos: del bienestar de las personas, de la plenitud de nuestros territorios y de la construcción de un mundo mejor. Es verdaderamente admirable la valentía y templanza con la que continúa defendiendo los derechos de las personas“, afirmó.