Oficialismo culpa a Boric tras bajada de Bachelet a la ONU: “Fue expuesta innecesariamente por el expresidente para realizar una operación política”

El anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet de que decidió declinar este sábado su candidatura para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) causó diversas reacciones en el mundo político.

Desde la oposición se desencadenaron diversas críticas al Gobierno de José Antonio Kast, las cuales apuntaban a que restarle el apoyo del país a Bachelet habría afectado negativamente la postulación de la exmandataria.

No obstante, desde el oficialismo descartaron que el Ejecutivo tuviera la culpa del destino de la postulación de la exmandataria.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, señaló que “la expresidenta Bachelet sabía perfectamente que su candidatura era un riesgo y no obtuvo los apoyos necesarios para continuar”.

“Que la oposición no venga a responsabilizar y usar como excusa esta derrota anticipada. Aquí los grandes responsables son precisamente México y Brasil, que no tuvieron la influencia y el liderazgo necesario para trabajar por su propia campaña“, aseguró.

La Expresidenta Bachelet sabía de los riesgos.Ha tomado una decisión personal al retirar su postulación como Secretaria General ONU, algo q inevitable por los Resultados.

Que la oposición No use la excusa de esta derrota, responsabilizando al Presidente @joseantoniokast y su… pic.twitter.com/ciEm1VrQlW — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) September 19, 2026

Por su parte, el diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, responsabilizó al expresidente Gabriel Boric por la candidatura de Bachelet.

“Así como respetamos la primera decisión de seguir adelante con su candidatura, hoy respetamos la decisión de bajarse de la candidatura. Sabíamos y lo señalamos que la candidatura de la señora Bachelet no tenía mucha viabilidad y aquí hay un gran responsable que deberá darle las explicaciones del caso”, expresó.

En ese sentido, apuntó contra el líder del Frente Amplio (FA): “El expresidente Gabriel Boric, quien sin haberlo consultado, sin haber hecho lo que uno hace cuando quiere que una candidatura sea de Estado y prospere, aquí no hizo aquello, no habló con quienes iban a ser la futura administración, no habló con los partidos políticos, sino que simplemente sacó de sorpresa una candidatura que solo terminó siendo la candidatura de él, pero no una candidatura de Estado”.

Quien también compartió un diagnóstico similar fue el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien sostuvo ante Radio Bío Bío que “Más allá de lo que sea mi postura respecto de ella personalmente, creo que fue expuesta innecesariamente por el expresidente Boric para realizar una operación política nacional y creo que la expresidenta no se merecía eso”.

Asimismo, indicó que esto podría ser considerado como “un fracaso para la política exterior del expresidente Boric (…) el gobierno de Kast no podía hacerse cargo de un compromiso que se hizo sin preguntarle a Kast”.

Desde su partido, la diputada Paulina Muñoz también se sumó a las críticas: “La retirada de Michelle Bachelet de la ONU no es más que una crónica de una muerte anunciada. Para mí es mejor no pasar vergüenza”.

“Pero lo más insólito son sus palabras al anunciar su retirada a esta candidatura, dando a entender que ella es una mujer independiente, cuando todos los chilenos sabemos que ella representa a una extrema izquierda y que trata, a través de estas organizaciones internacionales, cada vez atentar contra nuestra soberanía”, arremetió.

Cerró diciendo que Bachelet “nombra que justamente los dictámenes o aquellas normas o tratados internacionales se encuentran en peligro, por supuesto, si los ciudadanos no somos tontos. No queremos que atenten contra nuestra soberanía estas organizaciones internacionales que se amparan bajo la palabrería, porque no es el apoyo real de los derechos humanos para tratar de incidir en las naciones”.