Candidatura de Bachelet: Gobierno “toma nota” y apunta a la “necesidad de una profunda reforma al sistema de Naciones Unidas”

El Gobierno informó que “toma nota” sobre la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La expresidenta anunció su determinación el día después de una negativa votación informal, en la cual recibió apenas 1 voto a favor y 11 en contra. En un sondeo anterior, realizado el 21 de agosto, había conseguido dos respaldos, seis votos en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento, la candidata Rebeca Grynspan encabezó la votación con nueve apoyos, cinco votos en contra y una abstención, mientras Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo ocho respaldos.

En un comunicado, la Cancillería señaló que “en marzo, el Gobierno decidió retirar el patrocinio de Chile a esta nominación, luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito. Esa decisión se adoptó teniendo siempre presentes las prioridades de la política exterior del país”.

“Desde entonces, y tal como se anunció al momento de retirar el patrocinio, el Gobierno de Chile no apoyó a ninguna de las opciones en competencia. Chile reafirma su compromiso con el multilateralismo como una política de Estado y la necesidad de una profunda reforma al sistema de Naciones Unidas para dar cumplimiento efectivo a los propósitos que inspiran su carta fundacional”, se lee en el documento.

En su anuncio, la exmandataria agradeció a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, quienes “respaldaron esta candidatura desde el primer día, con generosidad y convicción. También a las y los chilenos y ciudadanos del mundo que me expresaron su estima y apoyo”.

“Aunque desde un inicio contra la corriente, estoy convencida de que era el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación”, expresó.

“Ahora continuaré con el tesón de siempre el desafío internacional. Seguiré activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias”, cerró Bachelet.