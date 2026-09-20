Seguridad, comercio y la candidatura de Valparaíso: Canciller adelanta los ejes del presidente Kast en la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, adelantó cuáles serán los temas prioritarios que tendrá la agenda del presidente José Antonio Kast en su viaje a Estados Unidos.

Según explicó el canciller chileno, la agenda del mandatario estará enfocada principalmente en temas de seguridad y en impulsar las relaciones comerciales del país.

“Este lunes llegaremos a Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional”, señaló.

En esa línea, detalló que se trabajará en dos iniciativas del país: el Compromiso de Santiago (acuerdo latinoamericano para combatir la delincuencia transnacional) e impulsar la campaña para que Valparaíso sea la sede mundial de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar (BBNJ).

“Llevamos dos iniciativas muy importantes: nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos. Además, sostendremos reuniones de alto nivel para consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”, informó.

Cabe recordar que el mandatario participará en la Asamblea General de Naciones Unidas por primera vez y sostendrá diferentes encuentros y actividades bilaterales; entre ellas, asistirá a una recepción organizada por el presidente estadounidense, Donald Trump.