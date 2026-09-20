Fiestas Patrias: Más de 67 mil personas han asistido a La Gran Fonda de Chile del Parque O’Higgins

Cuentas alegres han sacado los fonderos de La Gran Gonda de Chile del Parque O’Higgins.

En su primera jornada del viernes 18 de septiembre, 38.566 personas llegaron hasta el parque, y la alta asistencia se mantuvo hasta avanzada la noche, con filas en los accesos de las calles Matta y Viel.

La jornada estuvo marcada por la masiva convocatoria y también por el despliegue municipal que contempló la presencia de más de 250 funcionarios, tres anillos de seguridad y coordinación permanente con Carabineros y Bomberos, además de equipos de emergencia y seguridad privada.

Respecto a incidentes, desde la Municipalidad de Santiago indicaron que se registraron episodios como “peleas menores asociadas al consumo excesivo de alcohol, que fueron atendidas oportunamente por los equipos de seguridad, con presencia permanente de Carabineros al interior del recinto”.

La jornada contó con las presentaciones de Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas, junto a la oferta gastronómica, emprendimientos y actividades familiares.

Entre el 18 y 19 de septiembre, la fonda ha acumulado 67.517 asistentes.

La celebración continuará este domingo 20 de septiembre, el último día de las Fiestas Patrias.