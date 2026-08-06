A pesar de registrar ingresos récord en el segundo trimestre: La acción más rentable del S&P 500 este año cae casi 7%

Las acciones de Sandisk Corporation cerraron este jueves con una caída de 6,81%, hasta los US$ 1.258,58, pese a que la compañía presentó resultados de su cuarto trimestre fiscal que superaron ampliamente las expectativas del mercado.

La reacción negativa se explica porque los inversionistas centraron su atención en una guía de ingresos para el trimestre en curso que no alcanzó las elevadas proyecciones que manejaba el consenso.

Ingresos de US$ 8.970 millones, un alza de 372% interanual

Según el comunicado de resultados publicado por la compañía, los ingresos del cuarto trimestre fiscal alcanzaron US$ 8.970 millones, un alza de 51% respecto del trimestre anterior y de 372% en comparación con igual período del año pasado.

La utilidad neta bajo criterio GAAP llegó a US$ 6.903 millones, equivalente a una utilidad diluida por acción de US$ 43,97, mientras que bajo criterio no-GAAP la utilidad por acción se ubicó en US$ 39,25, por sobre lo que anticipaba el mercado.

Para el año fiscal 2026 completo, Sandisk reportó ingresos por US$ 20.250 millones, un incremento de 175% respecto del año anterior, con una utilidad neta GAAP de US$ 11.430 millones.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el segmento de centros de datos, que aumentó 437% interanual, además de un alza generalizada en los precios de los productos de la compañía.

Proyecciones de US$ 10.300-10.800 millones quedaron bajo lo esperado por el consenso

Pese a estas cifras, el mercado puso el foco en las proyecciones entregadas por la empresa para el primer trimestre del año fiscal 2027, donde Sandisk anticipó ingresos de entre US$ 10.300 millones y US$ 10.800 millones, con una utilidad diluida por acción no-GAAP de entre US$ 44,00 y US$ 46,00.

El punto medio de ese rango de ingresos quedó por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas, un factor que terminó pesando más en la cotización que los resultados del trimestre recién finalizado.

Sandisk acumula un alza de 390,66% en el año, la mejor del S&P 500

La caída de este jueves interrumpe una racha notable para el papel, ya que antes de esta sesión, Sandisk acumulaba una revalorización de 390,66% en lo que va del año, la mejor performance entre las compañías que integran el índice S&P 500, además de un alza de 3.107,84% en los últimos doce meses.

“Establecimos el negocio de centros de datos como un pilar clave de crecimiento”

El presidente y consejero delegado de Sandisk, David Goeckeler, destacó el cierre del año fiscal de la compañía: “Cerramos el año fiscal 2026 con un portafolio tecnológico líder, establecimos el negocio de centros de datos como un pilar clave de crecimiento y profundizamos nuestras asociaciones con clientes”.

Asimismo, el directorio de Sandisk aprobó una ampliación de US$ 14.000 millones a su programa de recompra de acciones, elevando la autorización total disponible a US$ 15.500 millones.