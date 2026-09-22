Osamentas en Catedral de Rancagua: Investigan eventual origen histórico y posible exhumación ilegal

La Fiscalía de Rancagua, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), realiza nuevas diligencias al interior de la Catedral de la ciudad tras el hallazgo de osamentas humanas durante obras de remodelación.

De acuerdo con información compartida por la policía civil, la investigación busca determinar si los restos fueron objeto de una exhumación ilegal y establecer tanto su antigüedad como su eventual interés criminal o arqueológico.

Entre los restos encontrados se mencionan dientes, fragmentos de cráneo y huesos largos.

Trabajadores denunciaron que restos habrían sido enterrados nuevamente

El caso se originó a partir de una denuncia realizada por trabajadores que participaron en las obras del templo, iniciadas durante 2025.

Según esa versión, el hallazgo no habría sido informado oportunamente al Ministerio Público y las osamentas habrían sido posteriormente retiradas y enterradas nuevamente.

Los denunciantes también sostuvieron que habrían recibido advertencias relacionadas con sus puestos de trabajo en caso de comunicar lo ocurrido.

El Arzobispado de Rancagua, sin embargo, descartó esas acusaciones y aseguró que desde la Iglesia no se impartieron instrucciones para exhumar ni volver a enterrar restos humanos.

Hasta ahora no existe información oficial sobre la identidad de las personas a las que pertenecen los restos ni sobre la fecha en que fueron enterrados.

Una de las hipótesis considera un eventual origen histórico, debido a la ubicación de la Catedral y su cercanía con lugares vinculados a episodios como la Batalla de Rancagua.

Las diligencias de la PDI deberán establecer si las osamentas corresponden a un hallazgo de interés arqueológico o si existen antecedentes que permitan abrir una línea investigativa de carácter criminal.