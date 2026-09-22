Ministro Arrau advierte por discusión sobre levantamiento del secreto bancario: “Abre una puerta peligrosa”

Este martes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó la discusión que se ha formado acerca del secreto bancario en la Comisión de Seguridad del Senado, afirmando que “abre una puerta peligrosa”.

“Hoy en día estamos empecinados en esta discusión, que está muy bien tener más datos, pero el tema del alzamiento del secreto bancario de un funcionario sin orden judicial, creemos que no es apropiado“, partió señalando el secretario de Estado.

Tras ello, argumentó que “no ha habido ninguna investigación que se haya truncado porque no se haya dado por orden judicial el alzamiento del secreto bancario“.

“Creemos que también abre una puerta peligrosa porque entonces, ¿por qué no alzamos las telecomunicaciones para saber bien lo que está pasando? Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad versus que tengamos un Estado que controle más“, añadió.

Además, el titular de Seguridad sostuvo que “nunca nos ha traído un caso que haya tenido problemas por no alzarse (…). Pero abrir esa puerta, que con la justificación del crimen organizado podamos acceder a toda la información de las personas, empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso“.

Arrau por Fuerzas Armadas: “Ellos están encargados de la seguridad nacional”

El ministro además comentó el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, en lo que destacó el despliegue en la frontera.

“Las cifras son muy positivas y hay varios ejemplos de cómo las Fuerzas Armadas colaboran con la Policía Marítima; como ya decía, estamos trabajando mucho y esta estrategia de control fronterizo va a incorporar varias otras colaboraciones de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

En esa misma línea, el también ingeniero argumentó que “ellos están encargados de la seguridad nacional, de que haya predictibilidad, estabilidad en el sistema. No están encargados de la seguridad pública, por supuesto, no están persiguiendo delitos, eso es de las policías. Pero sí la seguridad nacional está sobre la seguridad pública”.