Denisse Malebrán lanzó “Amor en la niebla”, su disco más íntimo y personal en más de tres décadas de carrera

Denisse Malebrán presentó “Amor en la niebla”, su decimocuarto álbum y sexto como solista, un trabajo de diez canciones construido desde la honestidad y la memoria afectiva. Con la guitarra y su voz como ejes, la cantante exploró sus orígenes maternos, el folclore chileno, el tango y la bossa nova en un disco que describió como el más espontáneo de su trayectoria. “No planeé este disco, se parió solo. Nunca me había atrevido a mostrar mis canciones de una manera tan desnuda”, declaró.

El repertorio transita por distintas expresiones de la música latinoamericana: aires de tango en “Por ti”, cadencias de bossa nova en “Que pena que no” y una cueca dedicada a su madre y su tía en “Cueca de las hermanas”. La artista citó como influencias a Patricio Manns, Ángel Parra, Chavela Vargas y Joaquín Sabina.

Una colaboración y una producción de raíces

El álbum incluyó la participación de Piero Duhart, vocalista y guitarrista de De Saloon, en el tema “Ay amor”, que acercó el pop a este repertorio de corte folclórico. La producción y arreglos estuvieron a cargo de Nacho Barrientos, y el disco se grabó en Estudio Fresco Fresco y La Salitrera.

El disco más disfrutado de su carrera

Malebrán fue directa sobre lo que significó este proceso: “Estas son las canciones que probablemente más he disfrutado hacer en muchos años”. El trabajo llegó tras más de tres décadas de trayectoria, en las que la artista integró también la banda Saiko.