Muere a los 92 años Sergio Valero, reconocido profesor y pionero de la danza y el baile en Chile

La noche de este lunes, se confirmó el fallecimiento a los 92 años de Sergio Valero, reconocido profesor, bailarín y pionero de la formación en disciplinas como el tap dance, los bailes de salón y el folclore en el país.

La noticia fue confirmada por Estudio Valero, la academia en la que él se desempeñaba como director. A través de un comunicado en redes sociales, señalaron que “con profundo dolor y tristeza, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido y destacado director don Sergio Valero, más cariñosamente conocido como Profesor Valero”.

“Don Sergio dedicó gran parte de su vida a la danza, convirtiéndola no solo en su profesión, sino también en una verdadera vocación. Su pasión, entrega y compromiso dejaron una huella imborrable en nuestra escuela y en cada una de las generaciones de bailarines que tuvieron la oportunidad de aprender y formarse junto a él”, agregaron.

Cerraron el mensaje con un gran agradecimiento al reconocido bailarín: “Gracias, don Sergio, por dedicar su vida a promover la danza en nuestro país; por compartir generosamente sus conocimientos y, especialmente, por formar desde el corazón a tantos bailarines y profesionales que hoy llevan consigo parte de su legado”.

Su trayectoria

Valero construyó una carrera televisiva. Durante décadas mostró su talento en distintos canales nacionales y, además, participó en distintos espacios de entretención como “Sábado Gigante”.

También participó como jurado en “El Baile en TVN“, en donde evaluó a distintas figuras del espectáculo en base a su criterio y carisma.

Desde la academia, informaron que Sergio Valero será velado en la Parroquia La Anunciación, ubicada en Pedro de Valdivia 1850, Providencia, desde hoy martes 22 hasta mañana miércoles 23 de septiembre, en el que se llevará a cabo una misa en su honor, para luego partir al funeral en el Parque del Recuerdo.

Revisa el capítulo de CNN Íntimo