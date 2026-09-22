FTC denuncia intento de “amordazar a los trabajadores” tras proyecto que elimina su cupo en el directorio de Codelco

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) emitió una declaración pública para rechazar el ingreso de una moción parlamentaria que se tramita actualmente en la Comisión de Minería y Energía del Congreso Nacional.

El proyecto busca modificar el decreto ley N° 1.350 para suprimir de manera definitiva la participación de los representantes de los trabajadores en el directorio de Codelco.

La FTC sostuvo que la iniciativa no responde a criterios de eficiencia o gobierno corporativo bajo estándares internacionales, como plantean sus impulsores: “Este es un acto deliberado y estratégico para silenciar la disidencia interna dentro de la mesa directiva de la empresa más importante del Estado de Chile”.

Asimismo, acusaron que se trata de una “maniobra para amordazar a los trabajadores y abrir paso a la privatización”. En esa línea, apuntaron contra los parlamentarios que impulsan el proyecto de buscar “allanar, sin ningún tipo de resistencia interna ni oposición social, el camino hacia el desmantelamiento y la privatización encubierta de nuestra principal riqueza pública”.

FTC defiende participación de trabajadores en directorio de Codelco

En la declaración, la Federación defendió el rol histórico de la presencia laboral en el directorio, argumentando que no se trata de un privilegio, sino de una garantía de que los excedentes de la compañía no terminen capturados por intereses privados transnacionales, sino destinados a financiar políticas sociales, infraestructura crítica y lo que definieron como la defensa soberana del país.

La FTC planteó además que su participación en el gobierno corporativo de la empresa va más allá de una labor de defensa laboral pasiva, y que la incomodidad que genera en ciertos sectores políticos se explica por las denuncias que ha realizado sobre malas prácticas de empresas contratistas, a las que acusó de mantener a Codelco en una posición cautiva que erosiona su competitividad y continuidad operacional.

“Les molesta y les incomoda porque no nos limitamos a ejercer una labor de defensa laboral pasiva; les molesta porque denunciamos con valentía a las malas prácticas, como, por ejemplo, a los dueños de empresas contratistas que tienen a Codelco cautivo como rehén, erosionando la competitividad y la continuidad operacional”, expresaron.

FTC cuestiona costos de empresas contratistas de Codelco

Con cifras propias, la organización sostuvo que los costos de las empresas contratistas y de terceros operacionales representan actualmente 42% de los costos totales de operación de Codelco, tras un incremento de 75% en ese gasto entre 2020 y 2024.

Según la Federación, ese aumento no se ha traducido en mejoras salariales para los trabajadores subcontratados, mientras que en el mismo período la producción de la cuprífera cayó en 300.000 toneladas.

La FTC destacó que, frente a ese diagnóstico, ha impulsado lo que denominó su “Propuesta Nacional”, orientada a la internalización de funciones operativas y de mantenimiento estratégico en minas y plantas, como una vía para recuperar capacidades internas, mejorar los resultados operativos de la empresa y defender su carácter estatal.

La declaración concluyó con un emplazamiento directo a los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía y al Congreso en su conjunto, a quienes la Federación pidió rechazar de inmediato el proyecto de ley.

La organización se declaró en “estado de alerta nacional” y anunció que defenderá la permanencia de su voz en el directorio con herramientas legales, sindicales y políticas.