Wall Street cierra mixto con el Nasdaq en máximos históricos tras avance del sector tecnológico y expectativa por diplomacia en Medio Oriente

Wall Street cerró la jornada con resultados mixtos entre sus principales índices. El Dow Jones avanzó 0,36%, hasta los 51.863,69 puntos, mientras el S&P 500 se mantuvo prácticamente plano, con un alza marginal de 0,06%, hasta los 7.764,64 puntos.

Por su parte, el Nasdaq Composite subió 0,45%, hasta los 27.244,28 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Tecnológicas impulsan al Nasdaq a un nuevo máximo

El sector tecnológico volvió a liderar las ganancias de la sesión, sostenido por el optimismo continuo en torno a la inversión en inteligencia artificial.

Advanced Micro Devices (AMD) superó por primera vez el billón de dólares en capitalización de mercado, mientras compañías de semiconductores como SanDisk también registraron fuertes alzas durante la jornada.

En ese marco, el analista de mercados de inversiones XTB, Felipe Oyarzún, explicó que la nueva marca del Nasdaq se dio después de que Meta anunciara ayer Muse, su nueva herramienta de inteligencia artificial.

“El movimiento se extendió también a la industria de semiconductores y, considerando que la tecnología representa más de la mitad del índice, el avance del sector tuvo un peso importante en el nuevo máximo del Nasdaq. A esto se añade un contexto geopolítico algo más favorable para los mercados, lo que ha impulsado el apetito por el riesgo durante la sesión”, agregó.

Asimismo, indicó que a esto se añade un contexto geopolítico algo más favorable para los mercados, lo que ha impulsado el apetito por el riesgo durante la sesión.

“La próxima reactivación del oleoducto East-West de Arabia Saudita y las expectativas de diálogo entre Irán y Estados Unidos han reducido parte de la preocupación por la oferta de petróleo, llevando al Brent a la baja y ayudando también a moderar las expectativas de presiones inflacionarias”, sostuvo.

En la línea del mercado de materias primas, el petróleo encadenó su quinta jornada consecutiva a la baja, con el barril de Brent cayendo por debajo de los US$ 100.

El retroceso respondió a informes sobre posibles avances entre Estados Unidos e Irán durante la Asamblea General de la ONU, en torno a una eventual oferta para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que contribuyó a calmar los temores inflacionarios a nivel global.

Bono del Tesoro a 10 años modera presión sobre las acciones

El mercado de renta fija también entregó una señal de alivio. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedió hasta la zona de 4,95%, moderando la presión sobre las valoraciones de las acciones de crecimiento después de haber superado la barrera de 5% la semana pasada por primera vez desde 2023.

Ese mismo retroceso del petróleo, sin embargo, perjudicó a las acciones de las compañías petroleras durante la sesión.

El sector bancario también retrocedió, presionado por el efecto que la reciente alza de tasas de la Reserva Federal tiene sobre los márgenes financieros de la industria.

Con este resultado, el mercado reflejó la dinámica contrastante que ha marcado las últimas jornadas: el impulso de las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial y el alivio en el mercado de bonos por un lado, y la presión sobre los sectores más tradicionales de energía y banca por otro, en momentos en que el mercado sigue de cerca cualquier señal de distensión en el conflicto de Medio Oriente.