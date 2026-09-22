“Hoy perdió Chile, no un sector político”: Presidente Kast tras revés en reforma que ampliaba plazo de detención para expulsiones administrativas

El presidente José Antonio Kast se refirió este martes al rechazo, por falta de quórum, del proyecto de reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención para expulsiones administrativas.

Cabe recordar que la reforma fue rechazada esta jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados por la falta de un voto, lo que generó críticas desde partidos oficialistas contra la oposición y el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

Al ser consultado por ello en su visita a Nueva York, tras su primera participación en la Asamblea General de la ONU, Kast descartó pedirle explicaciones al secretario de Estado y apuntó contra los parlamentarios que votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron a la votación de la iniciativa.

“Creo que son aquellos parlamentarios que votaron en contra, que se abstuvieron, no estuvieron (en la votación) estando en Chile, los que tendrán que explicarnos por qué tenemos una diferencia en esto. (…) No deberíamos tener ninguna diferencia en procurar el ordenamiento de nuestra nación“, puntualizó.

Asimismo, lamentó el rechazo de la reforma y sostuvo que el problema “no es un voto, es no haber sabido quizás transmitirle la urgencia a aquellos parlamentarios que votaron en contra de que tenemos que tener todas las herramientas para poder expulsar a un migrante irregular”.

“¿Por qué algunos votaron en contra de esta norma que solamente amplía el plazo de 5 a 30 días para que las instituciones que corresponden, una vez que están dictados los decretos de expulsión, donde se ha hecho toda la tramitación legal, puedan detener a una persona y expulsarla?”, cuestionó.

Así, señaló que “son esos parlamentarios los que deberían hacer una reflexión muy profunda; no es emplazar a nadie, es decirle ‘hoy día perdió Chile, no perdió un sector político’“.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast por rechazo a reforma de expulsiones: “Hoy día perdió Chile, no perdió un sector político. Esto no es problema de un voto” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/hQvd4gWViH — CNN Chile (@CNNChile) September 22, 2026

“¿Quiénes son los que interrumpieron este proyecto? No lo sé, tampoco quiero apuntarlos con el dedo, sí les pido que reflexionen por el bien de Chile y que se permita avanzar en este proyecto con una insistencia eventualmente en el Senado o con otro proyecto de ley”, agregó.

Así, reiteró sus críticas al rechazo del proyecto constitucional, argumentando que es “de sentido común que con cinco días uno haciendo la detención no logra siempre coincidir con la expulsión de aquellas personas que se ha hecho toda la tramitación, han tenido todas las posibilidades de defenderse frente a los tribunales, etc”.

“Pero hoy día algunos no entendieron lo importante que era esta medida y yo los invito a reflexionar y a repensar cómo vamos a asegurar la paz en Chile“, cerró.