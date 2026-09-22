Cruce por adhesión de Chile al Escudo de las Américas: Mirosevic lo califica de “club de fans de Trump” y Carter pide no caricaturizar

La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de adherirse al Escudo de las Américas del presidente estadounidense, Donald Trump, fue abordada este martes por los senadores que conforman la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Rodolfo Carter (Partido Republicano) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal).

En conversación con Hoy es Noticia, Mirosevic explicó que su principal problema con la iniciativa encabezada por Trump es que todavía no sabe con exactitud “para qué sirve ni qué es lo que es” y cuál será el beneficio que tendrá el país al adherirse a esta.

“Hasta el minuto, lo que aprecio es que es más bien un grupo de amigos o club de fans de Donald Trump, pero en la práctica no sabemos cuál va a ser el beneficio para Chile”, sostuvo.

#HoyEsNoticiaCNN | Vlado Mirosevic, senador del Partido Liberal, por ingreso de Chile al Escudo de las Américas: “Todavía no sé para qué sirve. Lo que aprecio es que un grupo de amigos, un club de fans de Donald Trump” 💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/Wwf5l9Vg7T — CNN Chile (@CNNChile) September 22, 2026

Si bien señaló que no está en contra “de una coordinación continental en contra del crimen organizado, contra el narcotráfico”, precisó que “hasta ahora más bien lo que se aprecia es una politización de las relaciones exteriores y eso me preocupa“.

Una postura diferente mostró el senador Carter, quien criticó la forma en que Mirosevic se refirió a la coalición multinacional de cooperación militar: “Tampoco es para que usted lo caricaturice como un club de amigos. Si mi colega quiere hablar de seriedad, no puede herirse por un comentario que es una crítica razonable y después caricaturizar en forma bastante liviana, muy poco profesional, como si este fuera un club de amigos”.

Si bien indicó que no está de acuerdo con el tono comunicacional de Trump, sostuvo que esto es “una coordinación frente al principal flagelo dentro del hemisferio, que son narcotráfico, lavado de activos, terrorismo. No es la Escuela de las Américas que puso en peligro los derechos humanos en las democracias de América Latina”.

#HoyEsNoticiaCNN | Senador Rodolfo Carter por ingreso de Chile al Club de las Américas: “No es un club de amigos (…) Uno puede estar en desacuerdo con el tono del presidente Trump, pero esta es una coordinación frente al narcotráfico y el terrorismo” 💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/hg9iCx6b6h — CNN Chile (@CNNChile) September 22, 2026

En ese sentido, puntualizó: “Lo más importante, para que mi colega Mirosevic no nos asuste diciendo que esto es un club de amigos que toma decisiones que ponen en peligro la democracia, quiero decirle que él y yo somos senadores de la República, por lo que cualquier tratado internacional va a ser aprobado por esta casa“.

“Esto es un acuerdo, primero, para coordinar esfuerzos de distintas agencias y policías para enfrentar un enemigo común, que es el Tren de Aragua. Cualquier otra decisión que pudiese, por ejemplo, comprometer recursos o eventualmente decisiones que tengan que ver con la soberanía de Chile, sí o sí van a pasar por el Senado y por la Cámara de Diputados”, agregó.

No obstante, el senador del Partido Liberal reiteró sus principales reparos a la iniciativa internacional: “No me estoy poniendo necesariamente en contra de cualquier idea que vaya a combatir el narcotráfico o el terrorismo. Por supuesto que con eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que estamos bastante a ciegas. No sé qué es lo que firmó Chile. No sé cuál es el alcance. No sé cuál es la contraprestación. Es decir, qué se nos exige“.

“Porque obviamente Estados Unidos dice ‘bueno, yo pongo a disposición ciertas cosas’, pero algo exigirá a los países que sean parte de este grupo”, argumentó. En segundo lugar, enfatizó que lo que más le “preocupa, es la politización excesiva de la política exterior que encabeza Donald Trump como estilo y a la cual Chile podría estar lamentablemente siguiendo”.

#HoyEsNoticiaCNN | Vlado Mirosevic, senador del Partido Liberal, por ingreso de Chile al Escudo de las Américas: “Me preocupa la politización excesiva de la política exterior que encabeza Trump” 💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/pdA4O1Ui9B — CNN Chile (@CNNChile) September 22, 2026

Al respecto, Carter sostuvo que “puede que no les guste el presidente Trump o no les agrade su tono, puedo incluso estar de acuerdo en ese desagrado. Pero es el presidente de un país democrático, de una institucionalidad que funciona y que hoy día le está proponiendo a América Latina formar un frente común a través de la vía policial, de la investigación y la inteligencia para rotar a esta organización. Pero frente a cualquier duda, estamos nosotros, para eso fuimos elegidos”.

Sobre la “politización excesiva”, el senador del Partido Republicano indicó que “la única politización tóxica e inútil es que el Tren de Aragua y los criminales que atentan contra la libertad de los chilenos sí se alegran cuando los políticos se dedican a discutir la inmortalidad del cangrejo y no a buscar la verdadera responsabilidad, que es encarcelar, perseguir y condenar a estos grupos que hoy día le cuestan la sangre a miles de latinoamericanos (…) Estamos perdiendo nuestra libertad y nos están robando a nuestros niños…”.

“Lo que hoy día tenemos que fijarnos es que la Escuela de América va a permitir compartir inteligencia, coordinar nuestras policías y, lo más importante, nuestros vecinos más próximos, Argentina y Perú (…) ya se coordinaron con Estados Unidos; nosotros tenemos que tener algún grado de participación, no podemos quedarnos fuera de esa coordinación regional”, añadió.

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