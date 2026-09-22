Ximena Ossandón (RN) por fallida candidatura de Bachelet: “Como sector, hubiera sido mejor Michelle Bachelet trabajando en la ONU que tenerla instalada en Chile”

La diputada Ximena Ossandón (RN) abordó la renuncia de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) y señaló que para su sector sería más beneficioso que Bachelet se encuentre “trabajando en la ONU que instalada en Chile“.

Al ser consultada por Radio Pauta, la parlamentaria también se refirió a la postura por parte de la oposición y de excancilleres, quienes responsabilizan al Gobierno de José Antonio Kast de no apoyar la candidatura de Bachelet y “debilitarla”.

En respuesta afirmó que “fui bastante disidente en este tema; desde un principio yo pensaba que efectivamente no había que quitarle el apoyo porque creo que Michelle Bachelet es una expresidenta dos veces de Chile, tenía todos los requisitos para elegir la ONU”.

Asimismo, se refirió a la posición que el expresidente Gabriel Boric tomó ante la baja de la candidatura de Bachelet: “Por la postura que tomó el presidente Boric, que fue, a mi gusto, el peor jefe de campaña; que estuvo siempre en contra de Estados Unidos, sabiendo que es tremendamente importante y, después, al final de su mandato, la deja instalada sin preguntar ni siquiera a todos los cancilleres previamente (…) Yo decía: ‘Bueno, ¿para qué quitarle el apoyo si es difícil que salga, si es que yo no quiero que salga, y se veía mal que su propio país (no la apoyara)’, porque, efectivamente, la debilita”.

Aun frente a los resultados, la diputada advirtió sobre los riesgos que traería la instalación de la exmandataria en Chile al oficialismo.

“Vemos hoy día una oposición que no se puede articular muy bien; bueno, puede llegar una persona que puede ser un agente de articulación. Mira, yo personalmente de verdad que tengo mucho respeto por la presidenta; creo que fui la única persona que al principio dijo que no había que quitarle este apoyo. Creo que para nosotros como sector hubiera sido mejor Michelle Bachelet trabajando en la ONU que tenerla instalada en Chile trabajando“, sostuvo.