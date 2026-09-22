Gobierno respalda incorporación del maltrato y abandono animal en el Registro Nacional de Actos Vandálicos

Durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivildades, el Gobierno confirmó el respaldo a la indicación que incorpora el maltrato animal como una de las conductas sancionables en este nuevo registro.

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, durante un punto de prensa en el Congreso Nacional, explicó que el corazón de esta propuesta —comprometida por el presidente Kast el 1 de junio— es sancionar a quienes atentan contra la propiedad pública y privada o alteran el orden.

“En la discusión parlamentaria consideramos pertinente apoyar la indicación del Partido de la Gente (PDG) que incorpora el maltrato animal, dado que suele asociarse a graves desórdenes y alteraciones a la convivencia en condominios y espacios comunes”, afirmó Pávez.

¿Qué dice la nueva indicación?

La sugerencia fue presentada por el diputado Juan Valenzuela (PDG) y contempla dos nuevos numerales:

El maltrato o crueldad de animales , conforme a lo dispuesto en los artículos 291 bis y 291 ter del Código Penal.

, conforme a lo dispuesto en los artículos 291 bis y 291 ter del Código Penal. El abandono de animales, cuando sea sancionado como contravención a la Ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.

Junto con el maltrato a animales, el Ejecutivo respaldó la incorporación de la disposición relativa al vertimiento ilegal de basura y desechos tóxicos, por considerarse una conducta de similar naturaleza en cuanto a su impacto en la convivencia y los espacios comunes.

El subsecretario precisó que, en contraste, los delitos económicos —propuestos por la oposición para ser incluidos— ya cuentan con un régimen especial y estatutos de sanciones accesorias propias aprobados por ley, por lo que no corresponde desnaturalizar el proyecto homologándolo con figuras penales distintas.

“Llamamos a mantener la coherencia: conductas como la quema o secuestro de microbuses, el porte de bombas molotov o el vandalismo contra monumentos históricos no pueden quedar impunes”, agregó la autoridad.

El Gobierno agradeció el respaldo de los parlamentarios oficialistas como del PDG para avanzar en la votación de esta iniciativa.