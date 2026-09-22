Alerta meteorológica para la zona centro-sur: Pronostican probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones intensas en corto período

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas para cuatro regiones de la zona centro-sur.

En el aviso, la entidad señaló que el evento meteorológico se desarrollará desde la tarde del miércoles 23 de septiembre hasta la madrugada del viernes 25 de septiembre.

¿Cuáles son las zonas con probabilidad de tormentas eléctricas?

O’Higgins: precordillera y cordillera

Maule: precordillera y cordillera

Ñuble: precordillera y cordillera

Biobío: precordillera y cordillera

Cabe destacar que las tormentas eléctricas podrían venir acompañadas de precipitaciones fuertes en un corto período a causa de la llegada de un nuevo sistema frontal.

Además, la DMC emitió una alerta para las regiones desde el Maule hasta Los Lagos por precipitaciones de moderadas a fuertes con isoterma cero alta, las cuales se registrarán desde la tarde de esta jornada hasta la noche del jueves 24 de septiembre.

De acuerdo con la alerta, podrían caer hasta 105 milímetros de lluvia en un día en las zonas afectadas.

Revisa el detalle de los montos estimados y las zonas afectadas

Región del Maule

Litoral: 30-50 mm

Precordillera: 40-60 mm

Cordillera: 40-60 mm

Isoterma cero: 2800 m

Región de Ñuble

Litoral: 45-55 mm

Valle: 40-60 mm

Precordillera: 60-80 mm

Cordillera: 60-80 mm

Isoterma cero: 2700 m

Región del Biobío

Litoral: 50-70 mm

Cordillera costa: 60-80 mm

Valle: 40-60 mm

Precordillera: 40-60 mm / 60-80 mm

Cordillera: 60-80 mm

Isoterma cero: 3000-2700 m / 2700-2500 m

Región de La Araucanía

Litoral: 50-80 mm

Cordillera costa: 50-90 mm

Valle: 60-90 mm

Isoterma cero: 2800 m

Región de Los Ríos

Litoral: 70-90 mm

Cordillera costa: 70-95 mm

Isoterma cero: 2600 m

Región de Los Lagos