Martorell llama a “piñerizar” el Gobierno de Kast ante crisis laboral y pide replicar medidas de empleo del exmandatario

Este martes, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, realizó un llamado al Gobierno de José Antonio Kast a mirar las políticas aplicadas durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera de cara a la crisis laboral en Chile.

Martorell respaldó la idea planteada por el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, quien había pedido “piñerizar” las decisiones económicas y laborales del Ejecutivo.

“Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno del presidente Kast“, dijo Martorell en conversación con La Tercera.

Sus dichos se dan luego de que RN propusiera implementar un subsidio directo a las nuevas contrataciones y fortalecer el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), dos herramientas usadas durante el mandato de Piñera.

La secretaria general de la colectividad añadió que se trata de medidas que ya fueron probadas y que tuvieron resultados positivos en la pandemia. “No hay nada más importante que aprender de las cosas que se han hecho bien, replicarlas y tomarlas como medidas”, sostuvo.

La iniciativa de la tienda política busca entregar, por medio de las empresas, un subsidio mensual de $250 mil para cada nuevo trabajador durante un año.

La también exsubsecretaria de Prevención del Delito manifestó que el desembolso sería importante, pero aseguró que la decisión actual exige decisiones urgentes. “Son subsidios, pero a veces hay que tomar medidas que pueden no gustarnos tanto, pero que generan impactos positivos y necesarios”, señaló.

A su juicio, estas medidas no solo permitirán crear nuevos puestos de trabajo, sino también aumentar el consumo y entregar mayor estabilidad económica al país.