Bellolio responde a Bassa por cuestionamientos ante regreso de monumento a Baquedano: “Es hora de superar la nostalgia octubrista”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), protagonizó este martes un cruce con el diputado Jaime Bassa (FA), a quien llamó a superar “la nostalgia octubrista”, luego de que el parlamentario cuestionara la reinauguración del monumento del general Manuel Baquedano en Plaza Italia.

“Pongan el monumento que quieran, esa plaza es y seguirá siendo Plaza Dignidad“, sostuvo Bassa en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Bassa insistió en sus cuestionamientos y sostuvo que la discusión sobre la plaza no puede separarse de las causas sociales que, a su juicio, estuvieron detrás de las movilizaciones en 2019.

El parlamentario comentó que persiste un “malestar” en parte de la sociedad chilena y cuestionó la forma en que se realizó la ceremonia por el regreso de la escultura, calificándola como una “parafernalia casi nacional” y una “parada militar absolutamente desproporcionada”.

Las declaraciones del diputado generaron una respuesta del alcalde de Providencia, quien cuestionó sus dichos a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“No sorprende la pataleta viniendo de uno de los rostros del ‘plurichile’, el desprecio por las instituciones, la cancelación y el coqueteo con la violencia”, sostuvo Bellolio.

El líder comunal agregó que “el retorno de Baquedano es coherente con la ley, la historia y la democracia. Es hora de superar la nostalgia octubrista“, sostuvo Bellolio.

No sorprende la pataleta viniendo de uno de los rostros del “plurichile”, el desprecio por las instituciones, la cancelación y el coqueteo con la violencia. El retorno de Baquedano es coherente con la ley, la historia y la democracia. Es hora de superar la nostalgia octubrista. https://t.co/R0LDqpscl7 — Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) September 22, 2026

Las declaraciones del también exconvencional se producen luego de la reapertura del espacio, que quedó sin muros ni rejas tras terminar las obras de restauración, para recibir honores en una ceremonia realizada el sábado 19 de septiembre, después de la Parada Militar.