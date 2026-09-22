Luis Miguel confirma gira para 2027: Esto se sabe hasta ahora

(CNN Español) — Luis Miguel sorprendió el pasado lunes con un anuncio en sus redes sociales en el que confirmó que volverá a los escenarios en 2027. Con el misterio que suele rodear sus anuncios, el cantante publicó una imagen con su rostro y el mensaje “Luis Miguel Tour 2027”. Por el momento, no reveló las fechas ni las ciudades y países que formarán parte de la gira.

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El anuncio marca el regreso de Luis Miguel a los escenarios después de la extensa gira que realizó entre 2023 y 2024. El tour se prolongó durante cerca de 500 días, recorrió una veintena de países y sumó 125 conciertos en 99 ciudades y 110 recintos. De acuerdo con Billboard Boxscore, se convirtió entonces en “la gira latina más taquillera de todos los tiempos”. Durante ese recorrido, Luis Miguel también hizo historia en la Arena Ciudad de México al convertirse en el primer artista en ofrecer 18 conciertos de una misma gira en ese recinto.

Aunque el cantante se prepara para regresar a los escenarios, han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de su último álbum de estudio. En 2017 publicó “¡México por siempre!”, un disco dedicado a la música tradicional mexicana.

Por ahora, los seguidores de Luis Miguel tendrán que esperar para conocer las fechas y destinos de su nueva gira y saber qué prepara el llamado “Sol de México” para su regreso a los escenarios en 2027.