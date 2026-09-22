Más de 100 espacios culturales abrirán gratis en la primera semana del arte: Conoce las fechas y rutas en Santiago

Del 6 al 11 de octubre, la Región Metropolitana vivirá su primera Semana del Arte bajo el Santiago Festival de las Artes (SAFA) de forma gratuita.

SAFA busca situar a la capital en el circuito internacional de grandes hitos culturales como el London Design Festival, en Inglaterra, o la Semana del Arte en Ciudad de México.

El evento abrirá de forma gratuita las puertas de 150 espacios culturales de Santiago, entre museos, galerías, talleres de artistas, colecciones privadas, con más de 800 actividades pensadas para toda la familia, entre inauguraciones, conversatorios, visitas mediadas, apertura de talleres y encuentros con artistas.

La ruta del arte en Santiago

El festival estará estructurado en 12 barrios entre diferentes comunas, conectando desde galerías consolidadas del sector oriente hasta espacios independientes en barrios patrimoniales.

Los 12 circuitos que componen la primera versión de SAFA son:

Barrio Italia

Bellas Artes

Bellavista

Independencia

Las Condes

Lo Barnechea

Matta-Franklin

Providencia

Quinta Normal

Santiago Centro

Vitacura y

Yungay

Premios y participación ciudadana: $1.000.000 para el público

El Festival también premiará la calidad y trayectoria de quienes participan. Un jurado especializado compuesto por los expertos Soledad García, Ignacio Szmulewicz y Varinia Brodsky entregará distinciones especializadas y el Premio SAFA a la Mejor Exposición, además de entregar distinciones honoríficas a un Artista Emblemático y a un Agente Cultural por el aporte al desarrollo cultural en Chile.

Además, los asistentes podrán votar por su muestra favorita, la cual recibirá el Premio SAFA a la Mejor Exposición del Público. Quienes participen en la votación podrán participar del sorteo del Premio SAFA al Público, consistente en $1.000.000.

Los ganadores del concurso se darán a conocer al finalizar el festival.

Para mayor información puedes acceder al sitio web safa.cl o a su Instagram @safa_stgo. Donde a partir del 23 de septiembre darán a conocer la programación del evento.