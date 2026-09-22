“Total opacidad” y “es una pésima señal para nuestra política exterior”: FA y PS rechazan adhesión de Chile al Escudo de las Américas

La oposición se refirió a la decisión de la administración de José Antonio Kast de formar parte del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump con foco en combatir el crimen organizado.

En concreto, el diputado del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gonzalo Winter, comentó: “Lo más grave de esta situación es la total opacidad con que ha trabajado el Gobierno. Nadie en este Congreso Nacional sabe lo que es el Escudo de las Américas”.

“La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara no sabe lo que es el Escudo de las Américas. Hasta hace poco, el Gobierno no era capaz de responder si es que era parte o no de esta alianza en marzo (…) ahora nos dicen que es una alianza por la seguridad transnacional contra los cárteles”, agregó.

En ese sentido, aclaró que no está en contra de la cooperación internacional, pero enfatizó que es necesaria la transparencia sobre estos espacios. Asimismo, planteó su preocupación ante este acercamiento, en un contexto en que Estados Unidos aplicó aranceles contra Chile.

“El Escudo de las Américas es bajo la mirada y protección del dueño del escudo, que es Donald Trump, que es la persona que le ha violado un tratado de libre comercio a Chile, que había cumplido invariablemente durante 22 años. Entonces, al socio más impredecible del mundo le entregamos un cheque en blanco para una cosa que, según él, en marzo era algo y que ahora es otra cosa”, dijo.

Y el excandidato presidencial del FA deslizó la siguiente interrogante: “¿Alguien en Chile sabe qué hay que hacer para entrar al Escudo de las Américas? ¿Alguien en Chile sabe cada cuánto se junta el Escudo de las Américas? ¿Tiene estatuto el Escudo de las Américas? ¿Tiene objetivos declarados? Nadie sabe lo que es y la verdad es que a nosotros nos apena mucho porque, como país pequeño, pujante, periférico en el mundo, desde nuestra independencia hasta el día de hoy, el esfuerzo que hemos hecho por tener relaciones exteriores serias, con aplomo, apegadas a derecho, profesionales, que le den certeza al mundo”.

El Presidente Kast nos decepciona una vez más. Pese a que su ministro de Defensa levantó la voz diciendo que Chile no era el patio trasero de nadie, el Presidente se somete a Trump. Combatir el crimen organizado exige cooperación y multilateralismo. Hoy Kast eligió dejarse… pic.twitter.com/B6HdFMrV2r — Gael Yeomans (@GaelYeomans) September 23, 2026

Desde el Partido Socialista (PS), emitieron una declaración sobre la decisión del Gobierno y advirtieron que “es una pésima señal para nuestra política exterior”, puesto que, a su juicio, “el Escudo de las Américas no es simplemente un mecanismo de intercambio de información: es una alianza de seguridad con una dimensión militar y operativa, integrada mayoritariamente por gobiernos ideológicamente afines y convocada por Donald Trump, en el marco de una política que reivindica abiertamente la primacía de Estados Unidos en el hemisferio”.

“El PS expresa su rechazo a la decisión del Gobierno de incorporar a nuestro país al denominado Escudo de las Américas”, manifestó la colectividad.

La tienda política sostuvo que el combate contra el narcotráfico requiere cooperación internacional, pero que esta no puede comprometer la soberanía ni la autonomía del país.

“Nos preocupa especialmente que el Gobierno haya avanzado en esta decisión sin un debate público suficiente y sin transparentar previamente sus alcances en materias tan sensibles como defensa, inteligencia, intercambio de información, presencia de agentes extranjeros y eventual participación en operaciones conjuntas”, fundamentó el PS.

Asimismo, emplazaron al Ejecutivo a transparentar la información respecto de los documentos firmados y los compromisos asumidos.

Ante la eventual incorporación de Chile a la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, el Partido Socialista de Chile expresa su rechazo por las implicancias que un acuerdo de esta naturaleza podría tener para la soberanía nacional y la autonomía de nuestra política pic.twitter.com/EitLQ1sPfM — Partido Socialista de Chile (@PSChile) September 22, 2026

¿Qué dice el Presidente José Antonio Kast?

El Presidente José Antonio Kast abordó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

Explicó que “adherimos a una coordinación conjunta de 15 países. Aquí no hay un tratado para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”, y aclaró que esto tiene como objetivo sumarse a ciertas líneas de acción contra el crimen organizado.

Consultado por la prensa sobre si el Estado chileno podría decidir no participar en ejercicios militares y/o asuntos que no sean convenientes para el país, o si se realizó algún tipo de reserva sobre este tema, el Mandatario respondió que “no hay que confundir los aspectos, porque aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o terrorismo, sino que estamos hablando de coordinación, información y seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares. Nosotros resguardamos siempre nuestra soberanía e institucionalidad”.

Por tanto, precisó que en esta reunión “no se tocó el tema de las intervenciones que eventualmente haga algún país para perseguir al crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. Esto es distinto y es el Escudo de las Américas, donde se señala cuáles son las organizaciones criminales respecto de las cuales se podrá, respetando la institucionalidad de cada país, compartir cierto grado de información y no se habla de la declaración ni en la adhesión de este tipo de intervención”.