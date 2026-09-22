Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto que creará el Día de la Amistad Chileno-Palestina

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que busca crear el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina, el cual se celebrará cada 7 de enero en el país.

En concreto, la iniciativa —que fue aprobada de forma unánime en el Senado— busca conmemorar los vínculos que existen entre el país y la comunidad palestina que vive en el territorio nacional, considerada una de las más grandes fuera del mundo árabe y Oriente Medio.

A la instancia asistieron el presidente de la Comunidad Palestina, Maurice Khamis Massú, y la embajadora de Palestina en el país, Vera Baboun.

Al respecto, la diplomática agradeció la aprobación de la ley y sostuvo que “Chile transformó en acto de Estado una hermandad que su pueblo ya había construido durante más de un siglo”.

Por su parte, la comunidad palestina compartió en redes sociales el hecho y destacó que “este es un reconocimiento de enorme valor histórico y simbólico: más de un siglo de presencia palestina en nuestro país, de familias que han echado raíces y contribuido a la vida social, cultural, económica, deportiva y pública de Chile, manteniendo vivo su vínculo con Palestina”.

“La aprobación permite institucionalizar una amistad construida durante generaciones y proyectarla hacia el futuro. Chile y Palestina, unidos por una historia que sigue escribiéndose”, añadieron.

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¿Por qué se eligió el 7 de enero?

En el proyecto ingresado en enero de 2024, se fijó la fecha del 7 de enero debido a que ese día, en el año 2011, Chile reconoció a Palestina como un Estado.

De esta forma, se busca conmemorar en esa fecha el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina.

Tras dos años desde su ingreso, la iniciativa fue aprobada con 100 votos a favor, 9 en contra y 20 abstenciones durante la sesión de Sala de la Cámara Baja en esta jornada.