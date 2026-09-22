“El presidente nuevamente avergonzando a Chile”: Exministra Vallejo arremete contra Kast por su intervención en la ONU

La exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, criticó este martes la primera intervención del presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue a través de redes sociales que la exsecretaria de Estado arremetió contra el líder del Partido Republicano: “El presidente José Antonio Kast nuevamente avergonzando a Chile ante el mundo”.

Vallejo criticó que el Ejecutivo “volvió a hablar muy mal de nuestro país frente a la comunidad internacional”, en alusión al discurso del mandatario en el que aseguró que “Chile se estancó” tras el estallido social, tanto en materia de seguridad como de economía.

“Hoy volvió a hablar muy mal de nuestro país frente a la comunidad internacional, con la inmadurez de quien, después de 6 meses de ‘gestión’, sigue echándole la culpa a otros de sus propias insuficiencias y malas decisiones (basta con ver los datos abajo) y con la falta de dignidad que requiere el cargo de quien sigue subordinando a nuestra patria a los intereses de Donald Trump”, criticó.

En la publicación, la exministra compartió datos elaborados con el Informe de Política Monetaria (IPoM) del mes de septiembre del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de GfK Adimark, que comparan la situación del país de hace un año con la actual.

En ellos, Vallejos destacó que la confianza económica en el país bajó hasta un 29,6% este año,