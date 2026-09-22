¿Cuándo es el Día del Cine? Revisa las fechas, precios y cadenas adheridas

Una nueva edición del Día del Cine se celebrará durante tres días este mes de septiembre.

Contará con ofertas y promociones especiales en los valores de las entradas para disfrutar con amigos o la familia a lo largo del país.

¿Cuándo se celebra el Día del Cine?

Este año, el evento será durante tres días consecutivos: el día lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

Además, la iniciativa reúne a las principales cadenas.

Cinemark

Cinépolis

Cineplanet

Muvix

Cine Star

¿Cuánto costará la entrada?

Los valores promocionales aplicarán para las películas en exhibición y contemplan dos valores diferenciados según el formato de la sala, con precios desde los $2.000:

Entradas para salas tradicionales 2D y 3D: $2.000

Entradas para IMAX o D-BOX: $4.000

Las condiciones comerciales y disponibilidad de preventa pueden variar de acuerdo con las políticas de cada cine, por lo que el llamado es a revisar la programación y stock disponible en sus respectivas plataformas web.

Cabe destacar que la compra de entradas por el sitio web o la aplicación de Cine Muvix tendrá “un cargo por servicio adicional” y señaló que los descuentos no serán “válidos para preventas, preestrenos ni eventos especiales”.