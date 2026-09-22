ISP alerta sobre inyectables ilegales para bajar de peso en redes sociales: Advierten que sus efectos adversos podrían ser mortales

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó este martes sobre los riesgos para la salud de utilizar inyectables para bajar de peso que se comercializan en redes sociales sin registro sanitario.

En su comunicado, la entidad sanitaria llamó a las personas a no adquirir este tipo de “productos milagro” por redes sociales, ante el aumento de su oferta digital después de las Fiestas Patrias.

El jefe de la Unidad de Farmacovigilancia y Estudios Clínicos de ANAMED, Juan Roldán, advirtió que el principal peligro está “en que las personas se autoinyectan un producto del que no saben su composición ni origen. No saben si es un producto estéril, cómo fue hecho y almacenado”.

En esa línea, el jefe del Departamento ANAMED del ISP, Jorge Canales, explicó que la principal preocupación del organismo son las posibles reacciones adversas que podrían provocar los productos sin registro sanitario, las cuales, según enfatizó, podrían ser graves y hasta causar la muerte.

Desde el ISP detallaron que muchos de estos fármacos se ofrecen asegurando contener semaglutida, un principio activo del grupo de agonistas del receptor GLP-1. Frente a esto, la autoridad enfatizó que jamás deben usarse tratamientos de origen dudoso ni administrarse sin estricta supervisión médica.

Asimismo, informaron que el Sistema de Vigilancia Integrada (SVI) reportó más de 1.300 sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) asociadas al uso de semaglutida entre 2020 y agosto de 2026.

De ellos, la mayoría afecta a mujeres adultas de entre 18 y 64 años, quienes representan casi el 60% de la totalidad de los casos (con un total de 790 reportes).

Además, se precisó que, del total de reportes, hay 40 que son considerados serios (es decir, un 3%), los cuales se asocian a trastornos gastrointestinales como vómitos (8 casos) y pancreatitis aguda (6 casos), además de un caso de colecistitis y otro de colelitiasis.