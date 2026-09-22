“Le están negando al país herramientas más efectivas”: Ministro Arrau arremete tras rechazo a reforma migratoria en la Cámara

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este martes el primer revés del Gobierno en su Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), tras el rechazo de la reforma constitucional que tenía como objetivo modificar el plazo de detención para expulsiones administrativas.

Arrau lamentó la noticia y apuntó contra los 28 parlamentarios que votaron en contra y los 19 que se abstuvieron en la votación. Así, sostuvo que “47 parlamentarios impidieron hacer mejor este proceso, que es bastante trabajoso“.

En ese sentido, hizo un llamado a los parlamentarios para que “puedan recapacitar”, similar al que realizó el presidente José Antonio Kast tras ser consultado por el rechazo del proyecto constitucional en Estados Unidos.

“Lo lamentamos, esperemos que puedan recapacitar, porque no le niegan a un sector político una herramienta, le están negando al país la posibilidad de tener herramientas más efectivas“, criticó.

Si bien sostuvo que las instituciones policiales seguirán trabajando “con el mismo empeño, esfuerzo, cuesta arriba como siempre”, señaló que desde la administración esperan que “estas leyes que pretenden dar más herramientas al Estado de Chile para poner en orden a una situación tan evidente, puedan estar finalmente esas herramientas habilitadas para poder empezar poco a poco a recuperar el control de nuestras calles en temas migratorios”.

Asimismo, indicó que “parece que va a estar la intención de insistir con el proyecto” en la Cámara Alta.

Cabe recordar que la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que faltara un voto para su aprobación. En total, la iniciativa necesitaba 89 votos a favor, pero solo consiguió 88, por lo que no alcanzó el quórum constitucional requerido.