Asesinan a hombre investigado por amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes en Lo Espejo

Un homicidio a balazos se reportó este martes en la población José María Caro, ubicada en la comuna de Lo Espejo. La víctima sería Héctor Aladino Cárdenas Venegas, más conocido como “El Poroto”, quien estaba siendo investigado por una amenaza de muerte contra la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes.

El crimen se registró alrededor de las 16:30 horas de esta jornada, cuando el hombre estaba en el interior de un vehículo negro marca Volkswagen y fue interceptado a disparos entre las calles 21 Sur y Seis Poniente, en la citada población.

De acuerdo con el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Ernesto González, Cárdenas fue trasladado hasta el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) más cercano por personas desconocidas y, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció en el recinto.

“Lo que se ha podido establecer hasta el minuto es que esta persona se encontraba a bordo de un vehículo, venía llegando hasta su domicilio y, al momento de ingresar al pasaje en donde se encontraba su casa, fue interceptado por uno o más sujetos, quienes con armas de fuego proceden a disparar en su contra mientras se encontraba al interior del vehículo, provocándole estas lesiones, las que posteriormente le provocaron la muerte”, detalló.

Asimismo, explicó que tras las primeras diligencias hechas en el sitio del suceso se encontraron diversas vainillas percutadas, por lo que se estimó que hubo entre ocho y 10 disparos en la zona.