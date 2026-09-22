Presidente Kast confirma participación de Chile en el Escudo de las Américas y dice: “Adherimos a una coordinación, aquí no hay un tratado”

Este martes, el Presidente José Antonio Kast abordó su agenda en Nueva York, en el contexto de su primera intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la reciente adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

En ese contexto, explicó que “adherimos a una coordinación conjunta de 15 países. Aquí no hay un tratado para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”, y aclaró que esto tiene como objetivo sumarse a ciertas líneas de acción contra el crimen organizado.

Consultado por la prensa sobre si el Estado chileno podría decidir no participar de ejercicios militares y/o asuntos que no sean convenientes para el país, o si se realizó algún tipo de reserva sobre este tema, el Mandatario respondió que “no hay que confundir los aspectos, porque aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o terrorismo, sino que estamos hablando de coordinación, información y seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares. Nosotros resguardamos siempre nuestra soberanía e institucionalidad”.

Por tanto, remarcó que en esta reunión “no se tocó el tema de las intervenciones que eventualmente haga algún país para perseguir al crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. Esto es distinto y es el Escudo de las Américas, donde se señala cuáles son las organizaciones criminales respecto de las cuales se podrá, respetando la institucionalidad de cada país, compartir cierto grado de información y no se habla de la declaración ni en la adhesión de este tipo de intervención”.

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Cabe mencionar que, tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado, José Antonio Kast, participó junto a sus homólogos de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, además del nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en un encuentro del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump.