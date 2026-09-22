Se entrega banquetera acusada de estafar a 60 matrimonios: Quedó en prisión preventiva

Con prisión preventiva quedó este martes la dueña de la empresa Probarte Banquetería SpA, Natalia Álvarez Muñoz, acusada de una presunta estafa contra 60 novios en servicios para matrimonios.

La banquetera quedó con la máxima medida cautelar luego de presentarse al mediodía de esta jornada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, tras permanecer inubicable.

De acuerdo con la defensa de la empresaria, el abogado Pablo Ehrenberg, la máxima cautelar la cumplirá en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, según consignó Radio Biobío.

Cabe recordar que a Álvarez se le decretó prisión preventiva en primera instancia hace tres meses, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de $5 millones por el presunto delito de estafa reiterada contra 18 parejas, cuyos perjuicios el Ministerio Público avaluó en alrededor de $120 millones.

No obstante, los querellantes de la causa apelaron la decisión ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual finalmente decretó nuevamente la prisión preventiva sin caución para la imputada. Tras ello, la Policía de Investigaciones (PDI) intentó dar con el paradero de Álvarez, quien permaneció inubicable hasta este martes.

Por otra parte, la pareja de la empresaria, José Galarce, fue condenado mediante un procedimiento abreviado y se sustituyó la pena de 300 días de cárcel por libertad vigilada a cargo de Gendarmería.