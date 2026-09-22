“No es presidenta” y “pedimos elecciones”: Venezolanos rechazan participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

Ciudadanos de Venezuela rechazaron este martes el viaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se prevé que esta semana hable ante decenas de líderes mundiales y que este martes se reúna en privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estoy en total desacuerdo con que la ONU haya recibido a esa ilegítima en Nueva York”, dijo a CNN Nuris Medina, mientras asistía esta mañana a una protesta en Caracas, junto con otras decenas de personas.

Doménica Riobueno, otra manifestante, consideró que Trump no debería tener trato con Rodríguez, sino “hacer un sondeo acá en Venezuela y ver que nosotros no bailamos, no estamos felices, estamos pasando hambre”.

Rodríguez asumió como presidenta encargada a principios de enero luego del operativo militar de Estados Unidos en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, quien está detenido en Nueva York acusado de diversos delitos, que él rechaza. Rodríguez criticó entonces el arresto de Maduro pero ha tenido diversos acercamientos con el Gobierno de Trump, entre los que destaca un acuerdo entre ambos países para que Estados Unidos controle 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano.

Durante la protesta de este martes, Margot Monasterios dijo que los venezolanos “agradecen” a Trump haberse llevado a Maduro pero ven que figuras clave de su círculo siguen al frente del país.

“A pesar de que te agradecemos que el 3 de enero te llevaste al peor de todos, nos dejaste a los 40 ladrones”, dijo.

Mientras cargaba un cartel con la frase “Delcy no presidenta”, Filomena Gómez se expresó en el mismo sentido: “Venezuela no la quiere, Venezuela la rechaza, y por eso es que pedimos elecciones ya”.

En las calles, lejos de la protesta, otros ciudadanos compartieron opiniones parecidas.

“Realmente ya estamos hasta aquí de este Gobierno, la verdad. Mucho sufrimiento, hemos pasado demasiado, demasiado sufrimiento. Entonces, no es justo que todavía tenemos que calarnos a esta señora haciendo ver como que ella es la que decide en Venezuela. No es así, somos nosotros que somos el pueblo”, dijo Mary Romero.

En tanto, Leonardo Guarama pidió a Trump que “deje en paz” a Venezuela y, por separado, Rafael Azuaje criticó el acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos.

“Delcy Rodríguez no es presidenta de la República, no es elegida por la voluntad popular. Segundo, ella no debería estar allá porque lo que hicieron fue un engaño con el pueblo de Venezuela, llevándose todas las riquezas minerales, y el pueblo sigue, más bien, hasta peor”, dijo.