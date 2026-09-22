Presidente Kast se reunirá con Delcy Rodríguez tras restablecer las relaciones bilaterales con Venezuela

El jefe de Estado, José Antonio Kast, se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela.

El encuentro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 14:30 horas (15:30 horas en Santiago, Chile).

Durante este martes, el Mandatario realizó su primera intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde profundizó en la relación diplomática con el país caribeño.

“Estamos reanudando nuestro relacionamiento con Venezuela. Bajo un nuevo liderazgo se han abierto puertas que estuvieron cerradas durante muchos años. Algunos nos dirán que no reconozcamos ese cambio. Otros nos dirán que nos alineemos incondicionalmente con él. Chile no hace ni una cosa ni la otra”, señaló.

En esa línea, expresó la voluntad del Estado chileno de colaborar durante este proceso.

“Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos acompañamiento. Consideramos que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con sus millones de hijos dispersos por nuestro continente que sueñan con regresar. Ese camino será exigente, y Chile manifiesta su disposición y quiere brindar la ayuda que ellos requieran en cada paso”, afirmó.

Cabe recordar que, a fines de julio, el Presidente Kast, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, anunciaron la reanudación de las relaciones consulares, que desde julio de 2024 permanecían rotas tras el quiebre que se produjo luego de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde Nicolás Maduro en ese entonces se proclamó como ganador.

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