Gobierno anuncia el ingreso de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Trump

Durante la tarde de este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el ingreso de Chile al Escudo de las Américas.

A través de una declaración, la Cancillería informó que “Chile ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que permea comunidades chilenas hoy”.

En ese contexto, la cartera de Relaciones Exteriores enfatizó que el Tren de Aragua y los grupos delictivos mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, “son amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional”.

Ante este panorama, el Minrel explicó que la participación en este grupo de coordinación permitirá al Estado chileno tener acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, además de otros países de la región.

“Cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales. En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos”, precisó.

El Escudo de las Américas ha identificado a las siguientes organizaciones del crimen organizado:

Mara Salvatrucha (MS-13)

Tren de Aragua

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

Cártel de Jalisco Nueva Generación

Cártel de Sinaloa

Gran Grif

Viv Ansanm

Los Lobos

Los Choneros

Barrio 18

Cártel de los Soles

Clan del Golfo

Primeiro Comando da Capital

Comando Vermelho

Chone Killers

Los Viagra

Cártel de Juárez (La Línea)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

Segunda Marquetalia

ELN

Sendero Luminoso

Los Tiguerones

Luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente José Antonio Kast participó, junto a sus homólogos de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, además del nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en un encuentro del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump.

“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro, según publicó EFE.

Cabe recordar que el Escudo de las Américas es una alianza fundada en marzo en Miami por Trump, que tiene como objetivo combatir el crimen organizado.