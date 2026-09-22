Presidente Kast se reúne con el primer ministro de Canadá y respalda candidatura de Valparaíso para la Secretaría del Tratado de Alta Mar

En su primera jornada ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente José Antonio Kast aprovechó también su paso por Nueva York para reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro giró en torno a dos ejes: profundizar la agenda bilateral entre ambos países y buscar apoyos para que Valparaíso se convierta en la sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, según consignó EFE.

Ese tratado, formalmente conocido como el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, es visto como una pieza central para regular el uso de los océanos a nivel mundial.

Chile busca apoyo para que Valparaíso sea sede del Tratado de Alta Mar

Chile lanzó oficialmente su postulación el 10 de septiembre, un esfuerzo que lidera el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien estuvo presente en la reunión con Carney.

Según la Presidencia, la candidatura ya suma el respaldo de varios países, y el objetivo ahora es ampliar esa base de apoyos antes de que se defina la sede en enero de 2027.

Más allá del tema oceánico, los dos líderes también pusieron sobre la mesa la cooperación en la Antártida y en zonas polares, un ámbito donde ambos países han trabajado en conjunto, y conversaron sobre eventuales nuevas áreas de colaboración en ciencia, energía, recursos naturales e innovación.

El otro gran tema de la cita fue económico. Canadá figura hoy entre los mayores inversionistas extranjeros en Chile, con capitales instalados principalmente en minería, energía, transporte y servicios.

De acuerdo con cifras del Banco Central que citó la Presidencia, ese stock de inversión ronda los US$ 41.840 millones, muy por sobre los cerca de US$ 3.109 millones que Chile tiene invertidos en territorio canadiense.

Ambos mandatarios manifestaron interés en que esa relación se amplíe hacia sectores donde Canadá todavía tiene poca presencia.

Chile y Canadá mantienen una relación comercial desde 1997

En el plano comercial, la relación entre ambos países tiene un carácter marcadamente complementario.

Desde Chile salen hacia el mercado canadiense productos como oro, cobre en distintas formas, salmón, aves, plata, uvas, vino y madera, mientras que Canadá le vende a Chile trigo, azufre, canola, fármacos, potasio, carbón, legumbres y maquinaria.

Este intercambio se sostiene desde 1997 gracias a un tratado de libre comercio bilateral, reforzado más tarde por la incorporación de ambos países al CPTPP, el bloque que hoy reúne a 12 economías del Pacífico.

A esa base se suman convenios para evitar la doble tributación, acuerdos de transporte aéreo y una presencia conjunta en organismos como la ONU, la OCDE, la OMC, APEC y la OEA.