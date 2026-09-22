Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU en medio de las elecciones en Brasil: “No permitiremos que los enemigos de la democracia atenten contra la voluntad popular”

(EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que los países latinoamericanos han recorrido “un largo camino para restablecer la voluntad popular” y que ahora la región ha vuelto a presenciar “injerencia externa en procesos electorales”.

Durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el líder progresista manifestó que “la democracia está nuevamente en jaque”.

“No permitiremos que los enemigos de la democracia internos y externos atenten contra la voluntad popular”, aseveró Lula, que aspira a la reelección en los comicios que se disputarán en menos de dos semanas.

Lula recordó que los brasileños tendrán que decidir “entre democracia y negacionismo” y entre “un futuro de mayores oportunidades y “un pasado de exclusión”, en referencia a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, primogénito de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Lula se refirió a la transparencia del proceso electoral del gigante suramericano, en el que los candidatos gozan de una “amplia libertad de expresión”, aunque llamó a “no subestimar” los desafíos de las redes de desinformación.

“La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil continuará siendo un país soberano. Nadie, nadie nos alejará de ese camino”, dijo.

En su actual campaña electoral, Lula ha lanzado una guerra discursiva contra movidas de redes sociales alimentadas por la desinformación y ha defendido una campaña que se base en hechos, datos concretos y propuestas.

La intervención del mandatario brasileño pone en el centro la defensa de las instituciones democráticas frente al avance del extremismo, un tema de alta sensibilidad para el país tras el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia.